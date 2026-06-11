Trotz heißer Sommer: In Berlin und Brandenburg sterben weniger Menschen an Hitze

Berlin/Brandenburg - Die Sommer werden heißer, die Folgen des Klimawandels spürbarer – doch ausgerechnet bei den Hitzetoten zeigt sich in Berlin und Brandenburg ein überraschender Trend: Trotz steigender Temperaturen sind zuletzt weniger Menschen an Hitze gestorben.

In der Hauptstadtregion gab es 2025 deutlich weniger Hitzetote als im langjährigen Schnitt – obwohl das Jahr zu den wärmeren zählte. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Über den Zeitraum von 1985 bis 2025 starben in Berlin im Schnitt 97 Menschen pro Jahr an Hitze, in Brandenburg waren es rund 60.

Einzelne Jahre stechen dabei deutlich heraus: 1994 verzeichnete Berlin mit 877 Hitzetoten den Höchstwert, Brandenburg erreichte seinen Spitzenwert 2018 mit 362 Fällen, wie aktuelle Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zeigen.

Im vergangenen Jahr 2025 fällt die Bilanz dagegen vergleichsweise niedrig aus. In Berlin wurden 26 Hitzetote registriert, in Brandenburg 21. Damit liegen beide Länder deutlich unter ihren langjährigen Durchschnittswerten.

Auch bei den Temperaturen zeigt sich ein gemischtes Bild: 2024 war das bisher wärmste Jahr in der Region, 2025 lag leicht darunter – unter anderem wegen eines kühleren und regnerischen Juli.