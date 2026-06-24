Nach Chaos durch deutschlandweite Störung: Berliner S-Bahn fährt wieder

Berlin - Nichts ging mehr: Die bundesweite Störung bei der Deutschen Bahn sorgte auch in Berlin für S-Bahn-Chaos. Das gesamte S-Bahn-Netz stand am späten Dienstagabend still.

Die S-Bahn fuhr noch mitten in der Nacht wieder. © Niklas Graeber/dpa

Mittlerweile rollt der Berliner S-Bahn-Verkehr wieder an - wenn auch noch zunächst etwas schleppend.

"Nach einer netzweiten Störung im Kommunikationssystem kommt es auf den Linien S1, S15, S2, S3, S41, S42, S46, S47, S5, S7, S8, S85 und S9 noch zu Verspätungen und Zugausfällen", teilte die S-Bahn um 0.10 Uhr auf ihrer Webseite mit. Auf dem S-Bahn-Ring etwa fuhren die ersten Züge wieder.

Der Verkehr der Deutschen Bahn war am späten Abend wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt worden - ebenso der Verkehr im gesamten Berliner S-Bahn-Netz.

Am Berliner Hauptbahnhof warteten Menschen auf den Bahnsteigen. Das Zugpersonal bot ihnen an, in die stehenden Züge zu kommen, um etwa die Toiletten zu nutzen.