Nach Chaos durch deutschlandweite Störung: Berliner S-Bahn fährt wieder

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Nach einer bundesweiten Störung fährt die Berliner S-Bahn wieder – doch Fahrgäste müssen weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Von Anja Mia Neumann, Matthias Kuhnert

Berlin - Nichts ging mehr: Die bundesweite Störung bei der Deutschen Bahn sorgte auch in Berlin für S-Bahn-Chaos. Das gesamte S-Bahn-Netz stand am späten Dienstagabend still.

Die S-Bahn fuhr noch mitten in der Nacht wieder.
Die S-Bahn fuhr noch mitten in der Nacht wieder.  © Niklas Graeber/dpa

Mittlerweile rollt der Berliner S-Bahn-Verkehr wieder an - wenn auch noch zunächst etwas schleppend.

"Nach einer netzweiten Störung im Kommunikationssystem kommt es auf den Linien S1, S15, S2, S3, S41, S42, S46, S47, S5, S7, S8, S85 und S9 noch zu Verspätungen und Zugausfällen", teilte die S-Bahn um 0.10 Uhr auf ihrer Webseite mit. Auf dem S-Bahn-Ring etwa fuhren die ersten Züge wieder.

Der Verkehr der Deutschen Bahn war am späten Abend wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt worden - ebenso der Verkehr im gesamten Berliner S-Bahn-Netz. 

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Am Berliner Hauptbahnhof warteten Menschen auf den Bahnsteigen. Das Zugpersonal bot ihnen an, in die stehenden Züge zu kommen, um etwa die Toiletten zu nutzen.

Gestrandete Reisende am Hauptbahnhof.
Gestrandete Reisende am Hauptbahnhof.  © Sophia Weimer/dpa

Vor den Infoschaltern in der Halle bildeten sich lange Schlangen. Nach Mitternacht fuhren auch die ersten ICE am Hauptbahnhof wieder an.

Titelfoto: Niklas Graeber/dpa, Sophia Weimer/dpa

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