Störung bei der Deutschen Bahn: Zugverkehr wieder angelaufen
Berlin - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist am frühen Mittwoch schrittweise wieder aufgenommen worden.
Eine bundesweite Kommunikationsstörung hatte am späten Dienstagabend den Betrieb im gesamten Netz für rund zwei Stunden zum Erliegen gebracht, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.
Die ersten Züge fuhren gegen 0.30 Uhr wieder los, bevor der Betrieb im Laufe des frühen Morgens schrittweise wieder aufgenommen wurde.
Die Störung wurde durch einen Fehler im GSM-R verursacht - kurz für "Global System for Mobile Communications Railway" - dem digitalen Funksystem, das vom Bahnpersonal während des Bahnbetriebs im gesamten Netz der Deutschen Bahn genutzt wird.
Die staatliche Bahn teilte mit, die Störung sei behoben worden, allerdings sei in einigen Gebieten bis in den morgendlichen Berufsverkehr hinein mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.
Züge rollen wieder, Störung laut Bahn behoben
Auch die von der Deutschen Bahn betriebenen Regional- und Nahverkehrsunternehmen teilten mit, dass der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen werde, warnten jedoch davor, dass erhebliche Verspätungen und Ausfälle voraussichtlich bis in den Mittwochmorgen hinein andauern würden.
"Wir konnten die Situation mit einem Notfallsystem stabilisieren. Nun müssen wir die Ursache ermitteln", sagte Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla gegenüber der Zeitung "Bild".
IT-Experten hätten ununterbrochen daran gearbeitet, die Störung zu beheben, teilte das Unternehmen mit und dankte den Fahrgästen für ihre Geduld.
Erstmeldung 23. Juni, 23.11 Uhr, zuletzt aktualisiert 24. Juni, 6.10 Uhr.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa