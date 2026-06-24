Störung bei der Deutschen Bahn: Zugverkehr wieder angelaufen

Berlin - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist am frühen Mittwoch schrittweise wieder aufgenommen worden.

An den Bahnhöfen wie hier in Duisburg mussten sich Reisende gedulden. © dpa/Roberto Pfeil

Eine bundesweite Kommunikationsstörung hatte am späten Dienstagabend den Betrieb im gesamten Netz für rund zwei Stunden zum Erliegen gebracht, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.

Die ersten Züge fuhren gegen 0.30 Uhr wieder los, bevor der Betrieb im Laufe des frühen Morgens schrittweise wieder aufgenommen wurde.

Die Störung wurde durch einen Fehler im GSM-R verursacht - kurz für "Global System for Mobile Communications Railway" - dem digitalen Funksystem, das vom Bahnpersonal während des Bahnbetriebs im gesamten Netz der Deutschen Bahn genutzt wird.

Die staatliche Bahn teilte mit, die Störung sei behoben worden, allerdings sei in einigen Gebieten bis in den morgendlichen Berufsverkehr hinein mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.