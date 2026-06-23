Nanu, warum donnern denn Kampfjets über Berlin?

Berlin - Berliner uffjepasst: Am Dienstagabend wird's in der Spree-Metropole mächtig laut, wenn US-amerikanische und deutsche Kampfflugzeuge gemeinsam über die Hauptstadt donnern.

Eurofighter, wie hier zu sehen, werden im Formationsflug mit F-16-Jägern über Berlin düsen. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa

Anlass ist der 250. Unabhängigkeitstag der USA, der am 4. Juli gefeiert wird.

Weil es am Dienstag eine offizielle Veranstaltung der amerikanischen Botschaft in den Messehallen gibt, kommt es schon ein paar Tage zuvor zu der gemeinsamen Flugaktion, wie ein Sprecher der Bundeswehr mitteilte.

Für die Bundeswehr heben deutsche Eurofighter ab, für die USA Flugzeuge vom Typ F-16, wie die Organisation weiter mitteilte.

Die Kampfflugzeuge sollen gegen 19.15 Uhr im Formationsflug über die Messe in Charlottenburg fliegen.