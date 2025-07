24.07.2025 07:27 Aus Mist Gold machen? Für 'ne volle Tüte Müll regnet es hier Überraschungen

Von Mia Goldstein

Berlin - In den Schönhauser Allee Arcarden in Berlin-Pankow wird nicht nur sprichwörtlich aus Mist Gold gemacht. Was hat es mit dieser kuriosen Aktion auf sich? Alles in Kürze Schönhauser Allee Arcarden in Berlin-Pankow wird World-Cleanup-Partner

Müll-Mittwoch: Kunden sammeln Müll und erhalten Gutscheine

Ziel ist es, das Verantwortungsbewusstsein zu stärken

Offener Talk mit Holger Holland und Daniela Schwerdt am 6. August

Offener Talk mit Holger Holland und Daniela Schwerdt am 6. August

Kostenlose Recycling-Workshops von 14 bis 19 Uhr Mehr anzeigen Initatior des Holger Holland World Cleanup Day in Deutschland und Co-Autor des Buchs "Wir schaffen Zukunft" wird am 6. August in den Schönhauser Allee Arcarden in Berlin erwartet. © Holger Holland Am 6. August wird das Center ab 17 Uhr im Erdgeschoss als zertifizierter World-Cleanup-Partner ausgezeichnet, weil es sich nachhaltig für Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung und nachhaltige Stadtentwicklung einsetzt, wie es mitteilte. Aus diesem feierlichen Anlass starten die Arcarden ein weiteres Projekt, den "Müll-Mittwoch". Demnach sind Kunden jeden ersten Mittwoch im Monat dazu eingeladen, sich an der Kundeninformation des Centers ein "Cleanup-Set" mit Handschuhen, Zangen und Müllbeuteln auszuleihen und entweder selbst oder als Gruppe die Straßen im Kiez von Unrat zu befreien. Für volle Mülltüten gibt es beispielsweise Einkaufsgutscheine für verschiedene Shops der Schönhauser Allee Arcarden. Ziel der Aktion ist es, gemeinsam das Verantwortungsbewusstsein zu stärken, auf eigene Faust aktiv zu werden und so den Kiez lebenswerter zu machen. Jeden ersten Mittwoch gibt es für volle Mülltüten mit Unrat aus dem Kiez zum Beispiel Einkaufsgutscheine von den Schönhauser Allee Arcarden. © World Cleanup Day.de Berliner sammeln Müll und werden belohnt Am Tag der feierlichen Auszeichnung der Arcarden werden zu einem offenen Talk der Initiator des World Cleanup Day in Deutschland und Co-Autor des Buchs "Wir schaffen Zukunft", Holger Holland, sowie die langjährige Botschafterin des World Cleanup Day, Daniela Schwerdt (47) über globale Müllprobleme, lokale Lösungen und die Bedeutung von Engagement im Alltag sprechen. Zudem finden zudem von 14 bis 19 Uhr kostenlose Recycling-Workshops statt, bei denen Kräuterbeete aus Eierkartons und Insektenhotels aus Konservendosen gebastelt werden.

