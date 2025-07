"Schwebender" REWE eröffnet: Das sind die Highlights des Super-Supermarkts

Berlin - Am Adlergestell in Berlin hat ein neuer Super-REWE am Donnerstag seine Pforten geöffnet - und das auf "schwebende" Weise.

In dem neuen REWE wird frisches und regionales sowie saisonales Gemüse und Obst angeboten. © Christoph Große

Danielas Höhepunkt des Marktes, dessen Spatenstich vor rund einem Jahr erfolgte, ist unter anderem das Café. "Besonders schön ist, dass die Gäste nicht nur drin Platz nehmen können, wir haben auch eine Terrasse", so die Kauffrau.

Aus ihrer Sicht seien auch die Salatbar und die Frischetheken sowie der bunte Marktplatz mit heimischen sowie exotischen Obst- und Gemüsesorten ihre Highlights des mit 100 Prozent Grünstrom versorgten REWE.

Doch das Besondere in einer Millionenstadt wie Berlin: Die Fläche unter dem Markt wird platzsparend für 75 Autos zum Parken genutzt. Fahrräder können an rund 60 und Lastenräder an knapp 20 Plätzen festgemacht werden. Während des Einkaufs besteht die Möglichkeit, E-Autos an zwei Shell-Ladesäulen mit vier Ladepunkten zu laden.

Das REWE-Dach ist mit einer Photovoltaikanlage bestückt. Zudem ist die Ebene auf einer Fläche von 500 Quadratmetern begrünt.

Geöffnet hat der Energiespar-Markt, der mehr als 20.000 Produkte, darunter viel Bio-Qualität, pflanzliche Lebensmittel und frisch Zubereitetes, anbietet, montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr.