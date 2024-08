Nach Mord an Berliner Kosmetikerin: Anklage gegen Geschäftsmann erhoben

Berlin - Der mutmaßliche Täter soll die Kosmetikerin in ihrer Wohnung am Berliner Kudamm mit bloßen Händen erwürgt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Der Mann sitzt seit rund vier Monaten in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft streitet er die Tat ab. Der Deutsche war am 2. April an seiner Geschäftsanschrift verhaftet worden.

Laut Anklage soll der Geschäftsmann die 50-Jährige am Abend des 31. März 2021 aufgesucht haben. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Ermittlungen in dem Fall kamen lange nicht voran. Im Jahr 2022 war der Mordfall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Im Jahr 2023 ging die Polizei erneut mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit und die Staatsanwaltschaft bot für nützliche Hinweise eine Belohnung von bis zu 5000 Euro an.



Inzwischen sind sich die Ermittler sicher, genügend Beweis für einen Prozess vor dem Berliner Landgericht zu haben.

Laut Anklage soll der Geschäftsmann am Abend des 31. März 2021 die 50-Jährige in ihrer Wohnung am Berliner Kurfürstendamm in Charlottenburg zunächst durch mehrere Schläge mit einem Stein am Kopf erheblich verletzt haben.

Dann soll er sie gewürgt haben, wodurch die Frau erstickte.