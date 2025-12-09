Nach Tod von Anna R.: Besondere Ehre für Peter Plate

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verleiht am heutigen Dienstag (16 Uhr) den Verdienstorden des Landes Berlin an den Musiker Peter Plate (58) und den Pädagogen Detlef Mücke (81).

Peter Plate (58, r.) bildete mit der verstorbenen Anna R. (†55) das Erfolgsduo Rosenstolz. © Rainer Jensen/dpa, Britta Pedersen/dpa

Sie hatten an der offiziellen Zeremonie am 1. Oktober nicht teilnehmen können.

Der Musiker Plate hatte mit der im März gestorbenen Sängerin Anna R. (†55) das Duo Rosenstolz ("Liebe ist alles") gebildet. "Ihre Lieder thematisierten das Lebensgefühl und die Vielfalt Berlins und trugen somit zur kulturellen Identität der Stadt bei", teilte die Stadt mit.

Als Komponist feierte Plate zudem Erfolge mit Musicals wie "Ku’damm 56" und die Fortsetzung "Ku’damm 59".

Der Lehrer Detlef Mücke engagierte sich laut Stadt seit den 1970er-Jahren für die Rechte homosexueller Lehrkräfte und Schüler.



