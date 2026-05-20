Wegen Hygienemängeln: Polizei zieht Eiswagen aus dem Verkehr

Berlin - Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Neukölln hat die Polizei 20.000 Euro sichergestellt, einen Eiswagen mit Hygienemängeln aus dem Verkehr gezogen und einen falschen Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei stellte zahlreiche Verstöße fest. © Polizei Berlin

Wie die Beamten auf Facebook mitteilen, kontrollierten Einsatzkräfte des Abschnitts A 48 insgesamt 124 Fahrzeuge.

In 23 Fällen stellten sie Beanstandungen fest. Zudem ordneten die Polizisten drei Blutentnahmen an und untersagten in drei Fällen die Weiterfahrt.

Besonders auffällig war ein 60 Jahre alter Autofahrer, der knapp 20.000 Euro Bargeld mit sich führte.

Da seine Angaben zur Herkunft des Geldes widersprüchlich gewesen seien, bestehe der Verdacht der Geldwäsche. Das Bargeld wurde beschlagnahmt.

Erneut überprüft wurde auch ein bereits zuvor auffällig gewordener Eiswagen. Nach Angaben der Polizei waren technische und hygienische Mängel weiterhin nicht behoben worden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.