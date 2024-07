Nanu, was ist denn hier über Berlin los?

Berlin - Waren da Aliens am Werk? Am Sonntagabend hat ein extrem starker, grüner Laserstrahl den Himmel von Berlin erleuchtet.

Keine Sorge, dieses Berliner Hochhaus wird nicht gleich in bester Roland-Emmerich-Manier in die Luft fliegen. © Morris Pudwell

Es wirkte wie eine Szene aus Roland Emmerichs (68) Science-Fiction-Hit "Independence Day", kurz bevor die Außerirdischen sämtliche Wahrzeichen in die Luft jagen und ganze Städte auslöschen.

Freilich waren am Berliner Nachthimmel keine riesigen Raumschiffe zu sehen und der Laser war außerdem vom Boden in den Himmel gerichtet.

Für einigen Wirbel hat der Lichtstrahl in den sozialen Medien aber natürlich doch gesorgt und wilde Spekulationen ausgelöst.

Doch was war nun eigentlich die Quelle des grellen grünen Lichts, das gegen 21.30 Uhr emporschoss? Die fand sich in einem Gewerbepark bei einem Autohändler in Berlin-Spandau.

Denn Aston Martin hatte im Rahmen seiner "Intensity.Driven.United."-Tour einen "der stärksten Showlaser der Welt" eingeschaltet. Ähnliche Aktionen gab es zuvor bereits in München und Stuttgart.