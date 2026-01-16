NBA-Spektakel in Berlin: Bei dieser Frage muss Wagner grinsen

Berlin - Drei deutsche Nationalspieler, Gänsehaut in Berlin und "MVP"-Rufe für Franz Wagner. Die Orlando Magics siegten mit ihrem NBA-Halt in Berlin mit 118:111 (58:67). Auf die Frage nach einer kleinen Feier in der Heimatstadt gab Basketball-Star Moritz Wagner (28) die professionelle Antwort - mit einem Augenzwinkern.

Moritz Wagner (28) bleibt professionell. © Andreas Gora/dpa

"Jetzt packst du mich natürlich in eine Situation. Der Blick geht nach London natürlich. So weit ich mich erinnere. Wie soll ich die Frage jetzt sonst beantworten?", sagte der 28 Jahre alte Weltmeister mit einem breiten Grinsen. In England steht am Sonntag das nächste Spiel für das Team der Orlando Magic an.

Zuvor hatten die Magic das erste reguläre Saisonspiel der Liga in Deutschland gegen die Memphis Grizzlies gewonnen - mit drei deutschen Nationalspielern im Team - und sich eine kleine Party nach einer aufreibenden Woche durchaus verdient. Die Lokalmatadoren Moritz und Franz Wagner (24) sowie Tristan da Silva (24) sehnten sich aber auch nach etwas Abschalten.

"Die Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen, ich weiß gar nicht, ob die gesund ist. Ich freue mich dann auch, wenn das jetzt ein bisschen wieder runtergeht", sagte Moritz Wagner. Trotzdem überwog die Freude über die Atmosphäre in der Heimatstadt.

"Ich bin ja selber ein deutscher Fan. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und danach kommt der Gedanke, dass ich Teil dessen bin. Das ist eine riesige emotionale Überforderung", sagte der 28-Jährige.