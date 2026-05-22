Neuer Trend in Berlin: Junge Menschen gehen wieder gemeinsam spazieren

Berlin - In der Hauptstadt treffen sich junge Menschen wieder vermehrt zum gemeinsamen Spazierengehen. Am kommenden Sonntag werden erneut Hunderte Teilnehmer erwartet.

Hunderte Menschen kamen nach einem Aufruf von Content Creator Allan Anders zu einem gemeinsamen Spaziergang durch Berlin zusammen. © Screenshot/instagram/spazierclubberlin

Was während der Corona-Pandemie als soziale Notlösung begann, entwickelt sich offenbar wieder zum Lifestyle-Phänomen. Damals war der Spaziergang eine der wenigen Möglichkeiten, sich trotz Einschränkungen mit Freunden oder Datingpartnern zu treffen. Nun erlebt das Konzept ein Comeback in neuer Form.

Bereits am vergangenen Sonntag kamen in Wilmersdorf hunderte junge Menschen zusammen, um gemeinsam durch die Stadt zu laufen. Ziel der sogenannten "Spazierclubs" ist es vor allem, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Auch am kommenden Sonntag geht es weiter: Treffpunkt ist um 12 Uhr am Kiosk "Deutschrap Späti" in der Bamberger Straße 22 an der Grenze zu Schöneberg. Von dort aus soll es gemeinsam bis zum Karneval der Kulturen in Kreuzberg gehen.

Innerhalb weniger Tage haben sich rund 1500 Menschen angemeldet. Organisiert wird das Treffen über WhatsApp-Gruppen.

Hinter der Idee steckt der Berliner Hip-Hop-Videoproduzent und Content Creator Allan Anders. Auf Instagram erklärte er, die Idee sei entstanden, nachdem er selbst wieder an einem Running Club teilgenommen hatte. Die Hürde sei für viele jedoch zu hoch gewesen – also kam ihm die Idee eines Spazierclubs.