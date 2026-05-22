Karneval der Kulturen: Warum dieses Jahr wieder alles anders ist

Berlin - Der traditionelle Karneval der Kulturen in Berlin mit dem Straßenfest und dem großen Umzug beginnt an diesem Freitag vor Pfingsten und endet am Montagabend.

Der Straßenumzug muss auch dieses Jahr wieder nach Friedrichshain ausweichen. © Annette Riedl/dpa

Das Straßenfest in Kreuzberg am Blücherplatz mit vier Bühnen und zahlreichen Essens- und Getränkeständen öffnet am Freitagnachmittag um 17 Uhr.

Am Samstag und Sonntag läuft es von 12 bis 23 Uhr, am Pfingstmontag ist um 18 Uhr Schluss. Vor allem am Samstag und Sonntagabend wird es meist sehr voll.

Am Samstag startet der Kinderkarneval in Kreuzberg. Dazu gehören ein Kostümumzug mit mehreren tausend Kindern ab 12.30 vom Mariannenplatz über die Oranienstraße zum Görlitzer Park. Dort beginnt ab 14 Uhr das Kinderkarnevalsfest mit Bühnen und Spielangeboten.

Höhepunkt der vier Tage ist der Straßenumzug am Pfingstsonntag von 13.30 Uhr bis zum Abend. Die Strecke führt wegen einer Baustelle in Kreuzberg wie im vergangenen Jahr durch Friedrichshain.

Start ist an der Kreuzung Frankfurter Allee und Proskauer Straße, dann geht es über die Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee. Mehr als 60 internationale Gruppen präsentieren dabei Tanz, Musik und Kostüme aus aller Welt.