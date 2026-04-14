Neues Zentrum in Berlin unterstützt Ukrainer: Hilfe bei Arbeitssuche und Rückkehr

Berlin - Deutschland und die Ukraine rücken noch enger zusammen: Im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft soll vor allem das Projekt "Unity Hub" in Berlin im Fokus stehen.

Der "Unity Hub" in Berlin wird eine zentrale Anlaufstelle für Ukrainerinnen und Ukrainer sein. © Fabian Sommer/dpa

Das Zentrum soll Ukrainern konkrete Perspektiven bieten. Geplant ist, dass dort berufliche Qualifikationen verbessert, Jobmöglichkeiten aufgezeigt und Informationen zu sozialer Absicherung sowie Bildungs- und Kulturangeboten gebündelt werden.

Gleichzeitig soll das "Unity Hub" auch bei der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt helfen - etwa durch eine engere Zusammenarbeit mit Jobcentern.

Ziel ist es auch, die Rückkehr von Geflüchteten in die Ukraine zu erleichtern und sie stärker in den Wiederaufbau ihres Heimatlandes einzubinden.

Das Projekt ist Teil einer umfassenden Kooperation zwischen Deutschland und der Ukraine. Neben militärischer und wirtschaftlicher Unterstützung spielt dabei auch die gesellschaftliche Zusammenarbeit eine zentrale Rolle. So sollen Netzwerke, Bildungsprogramme und Arbeitsmarktinitiativen weiter ausgebaut werden.