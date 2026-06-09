NFL in Berlin: Hat sich die Investition gelohnt?

Berlin - Das erste von drei vorgesehenen Spielen der National Football League (NFL) in Berlin hat der Stadt Einnahmen in Millionenhöhe beschert

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hat ein durchweg positives Fazit zum Berliner NFL-Spiel gezogen. © Soeren Stache/dpa

Nach einer von "The Sports Consultancy" durchgeführten Studie habe das Spiel für die Stadt und das Land Berlin einen gesamtwirtschaftlichen Effekt von 74,3 Millionen Euro generiert, wie die NFL mitteilte.

Dabei haben die Fans durchschnittlich 373 Euro pro Tag ausgegeben. Der Senat investiert 12,5 Millionen Euro in das Dreifach-Spektakel. Die NFL steuert 48 Millionen bei.

"Die Premiere in Berlin war für uns ein weiterer Meilenstein in Deutschland und hat noch einmal gezeigt, dass wir uns in Deutschland etabliert und erfolgreich weiterentwickelt haben", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth.

"Während der gesamten Woche ist es uns und unseren Partnern sehr gut gelungen, Football und die NFL für die vielen Fans in Berlin und weltweit erlebbar zu machen."