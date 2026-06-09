NFL in Berlin: Hat sich die Investition gelohnt?

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Das NFL-Spiel im November war für Berlin wirtschaftlich sehr erfolgreich. Zu dem Fazit kommt eine Studie. In diesem Jahr macht die Liga in München Station.

Von Thomas Flehmer

Berlin - Das erste von drei vorgesehenen Spielen der National Football League (NFL) in Berlin hat der Stadt Einnahmen in Millionenhöhe beschert

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hat ein durchweg positives Fazit zum Berliner NFL-Spiel gezogen.
NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hat ein durchweg positives Fazit zum Berliner NFL-Spiel gezogen.  © Soeren Stache/dpa

Nach einer von "The Sports Consultancy" durchgeführten Studie habe das Spiel für die Stadt und das Land Berlin einen gesamtwirtschaftlichen Effekt von 74,3 Millionen Euro generiert, wie die NFL mitteilte.

Dabei haben die Fans durchschnittlich 373 Euro pro Tag ausgegeben. Der Senat investiert 12,5 Millionen Euro in das Dreifach-Spektakel. Die NFL steuert 48 Millionen bei.

"Die Premiere in Berlin war für uns ein weiterer Meilenstein in Deutschland und hat noch einmal gezeigt, dass wir uns in Deutschland etabliert und erfolgreich weiterentwickelt haben", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth.

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"Während der gesamten Woche ist es uns und unseren Partnern sehr gut gelungen, Football und die NFL für die vielen Fans in Berlin und weltweit erlebbar zu machen."

Das NFL-Spiel im vergangenen November hat der Hauptstadt satte 74 Millionen Euro in die Kasse gespült.
Das NFL-Spiel im vergangenen November hat der Hauptstadt satte 74 Millionen Euro in die Kasse gespült.  © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

American Football mit Drei-Tage-Festival in Hauptstadt gefeiert

Im Vorfeld des Spiels gab es ein dreitägiges Football-Festival in der Stadt.
Im Vorfeld des Spiels gab es ein dreitägiges Football-Festival in der Stadt.  © Jordan Raza/dpa

Das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts am 9. November im Olympiastadion fand vor 72.203 Zuschauern statt, die Colts gewannen in der Overtime mit 31:25.

Weltweit hatten acht Millionen Zuschauer das Geschehen an den heimischen Fernsehgeräten verfolgt.

Bereits im Vorfeld hatte ein dreitägiges American Football Festival die Stadt auf das Ereignis eingestimmt und über Zehntausende Anhänger an den Sport und die Variante Flag Football, die bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ihr Debüt geben wird, herangeführt.

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"Für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Land Berlin möchten wir uns noch einmal bedanken und freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Jahr 2027", sagte Steinforth.

In diesem Jahr wird ein NFL-Game erneut in München ausgetragen.

Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

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