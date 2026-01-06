Noch immer Blackout in Berlin: Jetzt gibt's wenigstens gratis Hotels

Berlin - Nach dem anhaltenden Stromausfall im Südwesten der Stadt werden für betroffene Berlinerinnen und Berliner die Kosten erstattet, wenn sie ein Hotelzimmer buchen.

Es ist für viele Berliner im Südwesten der Stadt der dritte Tag ohne Strom. © Christophe Gateau/dpa

Das teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) auf der Plattform X mit.

Der Senatsverwaltung für Wirtschaft zufolge gilt das für entsprechende Partnerhotels der Berliner Tourismusagentur Visit Berlin. Bisher konnten solche Zimmer in Hotels, Hostels und Pensionen bereits zu Sonderkonditionen gebucht, mussten aber selbst bezahlt werden.

Nun kann die Hotelrechnung beim Sozialamt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf eingereicht werden.

Nach Einschätzung des Hotel- und Gastronomieverbands (Dehoga) Berlin sind in den Hotels derzeit Kapazitäten vorhanden. Üblicherweise liege die Auslastung der Berliner Hotels in der ersten Januarhälfte bei 50 bis 65 Prozent, sagte Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn der Deutschen Presse-Agentur. "Im Januar ist es üblicherweise ruhig."

In den vergangenen Tagen hatten nach Dehoga-Angaben mehr als 150 Hotels bereits Zimmer zu Sonderkonditionen angeboten. Zahlen dazu, wie viele Berliner von dem bisherigen Angebot schon Gebrauch gemacht haben, liegen Buchhorn zufolge nicht vor.