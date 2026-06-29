Berlin geht gegen Kippen-Sünder vor: Jetzt drohen bis zu 3000 Euro Bußgeld

Berlin - Die Berliner Ordnungsämter kontrollieren vom 29. Juni bis 5. Juli an bekannten Problemorten. Wer seine Zigarette einfach auf den Boden wirft, muss dabei tief in die Tasche greifen.

Für die Stadtreinigung bedeutet jede achtlos weggeworfene Zigarettenkippe mehr Arbeitsaufwand – und damit zusätzliche Kosten für die Kommunen. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die Einsatzkräfte sind berlinweit unterwegs – sowohl in Uniform als auch in Zivil –, um Kippen-Sünder zu erwischen.

Seit November 2025 drohen für das illegale Entsorgen von Zigarettenkippen Bußgelder zwischen 250 und 3000 Euro.

Bezirksstadtrat Christopher Schriner (Bündnis 90/Die Grünen) macht deutlich, warum die Schwerpunktkontrollen notwendig sind:

"Zigarettenkippen sind zwar klein, stellen aber ein großes Problem dar. Wer sie achtlos wegwirft, handelt nicht nur ordnungswidrig, sondern auch verantwortungslos."