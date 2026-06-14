WM-Fieber in Berlin: BVG bringt Torjubel in die U-Bahn

Berlin - Wer in diesen Tagen mit der U-Bahn unterwegs ist, dem könnte etwas auffallen: Aus einigen "Tor"-Bahnhöfen wird plötzlich ein langgezogenes "Toooooooor". Die BVG sorgt pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft für eine ungewöhnliche Aktion im Berliner Stadtbild.

Vergangene Nacht hat unter anderem der Bahnhof Oranienburger Tor im Namen eine euphorische Verlängerung bekommen. © BVG, Oliver Lang

In der Nacht auf den 14. Juni wurden sechs U-Bahnhöfe mit dem Namensbestandteil "Tor" temporär umgestaltet. Aus dem Frankfurter Tor wird für die Dauer des Turniers etwa das "Frankfurter Toooooooor", aus dem Halleschen Tor entsprechend das "Hallesche Toooooooor". Auch die weiteren "Tor"-Stationen ziehen mit und verlängern den Torjubel direkt bis auf den Bahnsteig.

Die Aktion soll die WM-Stimmung in die Hauptstadt bringen und Fahrgäste schon im Alltag auf das Fußballturnier einstimmen. Nach Angaben der BVG gehört gemeinsames Mitfiebern in Berlin genauso dazu wie der öffentliche Nahverkehr selbst.

"Wenn Berlin gemeinsam mitfiebert, ist die BVG mittendrin statt nur unterwegs", erklärt BVG-Marketingleiterin Ineke Paulsen.

Mit den verlängerten Stationsnamen wolle man "die Freude an der WM direkt in den Alltag der Fahrgäste bringen und der Stadt ein Lächeln schenken".