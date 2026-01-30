Wegner-Post geht viral: Bürgermeister kassiert Shitstorm - auch aus eigener Partei

Berlin - Die vereisten Straßen in der Hauptstadt sind nicht nur ein Ärgernis für die Menschen, sondern eine echte Gefahr. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53. CDU ) richtet einen Appell ans Abgeordnetenhaus - und geht damit auf ganzer Linie baden.

Kai Wegner (53. CDU) hat beim Kurznachrichtendienst X den Einsatz von Streusalz gefordert. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Seit geraumer Zeit hat sich eine Eisdecke über die Geh- und Radwege in Berlin gelegt. Der Winterdienst kommt nicht hinterher und das Unfallkrankenhaus schlägt Glatteis-Alarm. Zeit für das Stadtoberhaupt, Flagge zu zeigen. Mit einem Beitrag beim Kurznachrichtendienst X wollte er aufrütteln.

"Wir erleben in Berlin extreme Wetterbedingungen - mit Eisregen und anhaltendem Frost. Ich appelliere an das Abgeordnetenhaus, den Einsatz von Tausalz in Berlin in Ausnahmen möglich zu machen", forderte der CDU-Politiker.

Man müsse die gefährliche Lage auf Gehwegen, Treppen und Straßen entschärfen. "Es ist unsere Pflicht, dass die Menschen auch im Winter gut und sicher durch die Stadt kommen", betonte der 53-Jährige.

Doch was gut gemeint war, ging voll in die Hose. Sein Beitrag ist regelrecht viral gegangen, wurde mehr als eine Million Mal angeklickt - nicht einmal seine Beiträge während des Stromausfalls hatten diese Reichweite. Das Ergebnis fiel jedoch anders aus als gewünscht: Es hagelte Kritik von allen Seiten.

"Unglaublich! So etwas kannst du dir nicht ausdenken. Ein Bürgermeister bettelt auf X um Streusalz", monierte ein User und ein anderer ließ wissen: "Ich traue mich im Urlaub gar nicht mehr zu sagen, dass ich aus Berlin komme. An Peinlichkeiten nicht mehr zu überbieten."