Wirbel um Linke-Kandidat in Neukölln: Ist Ahmed Abed Antisemit?

Berlin - Die Linke in Berlin-Neukölln macht erneut von sich reden. Jüngstes Beispiel ist die Wahl von Ahmed Abed als Kandidat für das Amt des Bezirksbürgermeisters.

Der Neuköllner Linken-Politiker Ahmed Abed ist Anwalt. © Jörg Carstensen/dpa

Abed, dem mehrfach israelfeindliche Positionen vorgehalten wurden, ist Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung in Neukölln und inzwischen Co-Fraktionsvorsitzender.

Über den Bezirk hinaus machte er im Oktober beim Besuch des Bürgermeisters aus Neuköllns israelischer Partnerstadt Bat Yam Schlagzeilen. Abed zeigte deutlich, was er davon hielt, den israelischen Politiker, der der rechtskonservativen Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu (76) angehört, im Neuköllner Rathaus zu empfangen: gar nichts.

Im Zusammenhang mit den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas warf er ihm Völkermord vor. Abeds Auftritt im Rathaus wurde unter anderem von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (39, SPD) und der CDU-Opposition scharf kritisiert.

Das Thema Nahostkonflikt und linker Antisemitismus hat in Berlin viel Eskalationspotenzial. Im Herbst 2024 waren mehrere prominente Mitglieder wie Ex-Kultursenator Klaus Lederer (51) aus Protest gegen aus ihrer Sicht zu wenig Abgrenzung gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen aus der Partei ausgetreten. Im Blick hatten sie dabei nicht zuletzt Mitglieder aus Neukölln.

Berlins Linke-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Elif Eralp (45), empfiehlt ihrer Partei in Neukölln, im Wahlkampf besser auf Themen wie steigende Mieten zu setzen.