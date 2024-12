Berliner, aufgepasst! Diese Veränderungen bringt das Jahr 2025 mit sich

Berlin - Ein Ticket wird abgeschafft, ein anderes teurer, es gibt Waffenverbotszonen und Änderungen im Bürgeramt - was sich im kommenden Jahr für die Berliner ändert.

Am Kottbusser Tor in Berlin soll ab dem 15. Februar eine Waffen- und Messerverbotszone gelten. © Paul Zinken/dpa

Am Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Leopoldplatz - alles Hotspots der Kriminalität - sollen dauerhaft Waffen- und Messerverbotszonen eingerichtet werden. Ab dem 15. Februar ist es verboten, Waffen und Messer aller Art innerhalb des Bereichs mit sich zu führen.

Das gilt auch für klassische Schusswaffen, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen - und zwar auch dann, wenn die Besitzer einen sogenannten Kleinen Waffenschein haben. Bei Messern gilt das Verbot ebenfalls umfassend und unabhängig von der Klingenlänge.

Das 29-Euro-Ticket wird abgeschafft. Erst im Juli war es eingeführt worden, bald ist das 29-Euro-Ticket Geschichte. Die schwarz-rote Koalition will die veranschlagten Kosten von bis zu 300 Millionen Euro einsparen.

Das 29-Euro-Ticket galt als Jahresabo für den Bereich AB - wer aktuell eines besitzt, muss auch nur diesen Preis bis zum Ende der Mindestlaufzeit seines Vertrags bezahlen. Laut BVG wird die Preisdifferenz zu einem Deutschlandticket vom Land Berlin über die Verkehrsunternehmen monatlich gutgeschrieben.

Das sogenannte Berlin-Ticket S für Menschen mit wenig Geld (Sozialticket) wird ab dem 1. April teurer. Es kostet dann 19 statt 9 Euro. Der Preissprung ist Teil der Haushaltssanierung des Senats. Bis Ende 2022 hatte der Preis bei 27,50 Euro gelegen und wurde dann auf 9 Euro gesenkt.