CDU und SPD im Sturzflug: Regiert SIE bald Berlin?

Berlin - Bekommt Berlin bald eine linke Regierungschefin? Die einen fürchten das so sehr, wie die anderen es hoffen.

Elif Eralp (45, 2.v.r.) wird bei der Berlin Wahl für die Linke unter anderem gegen die Spitzenkandidaten Steffen Krach (46, SPD, v.l.n.r.), Bettina Jarasch (57, Grüne), Kai Wegner (53, CDU) und Christoph Meyer (50, FDP) antreten. © Annette Riedl/dpa

Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp (45) hat schon lange angekündigt, den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (53) von der CDU ablösen und selbst Chefin im Roten Rathaus werden zu wollen.

Bei der jüngsten Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl am 20. September liegt die Linke nun erstmals auf Platz eins. Für ein Bündnis mit Grünen und SPD gäbe es eine Mehrheit.

"Ja, es sind erstmal nur Umfragen. Aber sie zeigen, dass ein anderes, ein sozialeres Berlin möglich ist!", sagte Eralp am Donnerstagvormittag im Landesparlament.

Realistisch ist für die Linke nur eine Regierung mit Grünen und SPD. Allerdings könnte es auch für eine Mehrheit aus CDU, Grünen und SPD rechnerisch reichen.

Innerhalb der Grünen und der SPD gibt es durchaus Stimmen, die eine Dreierkoalition mit einer linken Regierungschefin skeptisch sehen - und vielleicht lieber mit der CDU koalieren würden.

Einmal rechnen SPD und Grüne damit, dass viele neue Linke-Abgeordnete ins Landesparlament einziehen, die politisch schwer einzuschätzen sind. Hinzu kommt, dass manche bei SPD und Grünen kritisch auf die Haltung der Linke zu Israel und zum Antisemitismus blicken. Nicht allen ist die Haltung der Linke in dieser Hinsicht klar genug.