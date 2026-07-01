Schock-Umfrage in Berlin: Linke stürmt an die Spitze, CDU stürzt dramatisch ab

Berlin - Bekommt das Rote Rathaus im Herbst ein neues politisches Farbspiel? Eine aktuelle Umfrage zeigt: Erstmals liegt die Linke in Berlin ganz vorn – während die CDU deutlich abstürzt.

Elif Eralp (45) ist Spitzenkandidatin der Berliner Linken. © Fabian Sommer/dpa

Wie der RBB am Mittwoch zeigt, kommt die Linke auf starke 20 Prozent und übernimmt damit überraschend die Spitze. Direkt dahinter landen die Grünen mit 19 Prozent.

Knapp dahinter folgt die AfD mit 18 Prozent auf Platz drei. Für die CDU und ihren Spitzenkandidaten Kai Wegner (53) sieht es dagegen bitter aus: Minus zwei Prozentpunkte bedeuten nur noch 17 Prozent – und damit Rang vier.

Die SPD rutscht laut Umfrage noch weiter ab und kommt lediglich auf 13 Prozent und damit auf den letzten Platz unter den größeren Parteien. Auch für BSW und FDP gibt es schlechte Nachrichten: Beide landen bei nur drei Prozent und würden damit aktuell den Einzug ins Abgeordnetenhaus deutlich verpassen.

Damit würde sich in Berlin ein rot-rot-grünes Bündnis ergeben und die Hauptstadtpolitik erneut prägen. Allerdings diesmal mit einem klaren Machtwechsel an der Spitze: Die Linke würde das Bündnis anführen.