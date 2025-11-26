Debatte um Berliner SPD-Spitze: "Einen Mann als Retter fände ich nicht zeitgemäß"

Berlin - Nach dem Rücktritt der beiden Berliner SPD -Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini (50) und Martin Hikel (39) wächst der Druck innerhalb der Partei, die Führung künftig wieder als Doppelspitze zu besetzen – Am besten mit einer Frau.

Steffen Krach (46, l.), Martin Hikel (39, M.) und Nicola Böcker-Giannini (50). © Carsten Koall/dpa

Der geschäftsführende Landesvorstand hatte den Spitzenkandidaten Steffen Krach (46) für die Berlin-Wahl 2026 einstimmig als neuen Parteichef vorgeschlagen. Laut Satzung könnte er den Landesverband jedoch auch allein führen.

Mehrere Stimmen in der Partei halten das für keine gute Idee. "Es ist klar, dass eine Doppelspitze sein muss", sagte die Abgeordnete und Lichtenberger Kreisvorsitzende Tamara Lütke (34) der Berliner Morgenpost.

Krach brauche jemanden, der ihm den Rücken freihalten könne. Bereits zuvor hatten die SPD-Frauen im Landesverband gefordert, dass wieder eine Frau mit an die Spitze gehört.

Unterstützung bekommt die Forderung auch aus dem Senat. Wissenschaftssenatorin und frühere stellvertretende Landesvorsitzende Ina Czyborra (59) betonte: "Wenn die SPD wieder allein auf einen Mann als Retter setzen würde, fände ich das nicht zeitgemäß." Damit befeuert sie eine Debatte, die die Partei bereits zuvor beschäftigt hatte.