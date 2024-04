Doktortitel weg: Verkehrssenatorin Schreiner will zurücktreten

Berlin - Berlins Umwelt- und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (46, CDU ) hat wegen Fehlern in ihrer Dissertation ihren Doktortitel verloren und will deswegen zurücktreten.

Manja Schreiner (46) hat am Dienstag ein Statement vor versammelter Presse abgegeben. © Christoph Soeder/dpa

Das teilte die CDU-Politikerin am Dienstag nach einem längeren Prüfverfahren mit, um das sie selbst die Universität Rostock nach Plagiatsvorwürfen gebeten hatte.

Die Universität habe ihr mitgeteilt, dass sie ihr den 2007 verliehenen Doktorgrad entziehen werde, so Schreiner. Deshalb habe sie den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) um Entlassung aus dem Amt gebeten.

"Dies tue ich, um Schaden vom Berliner Senat abzuwenden." Sie habe an keiner Stelle in ihrer Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht, so die Politikerin.

Schreiner ist Juristin und gehört dem schwarz-roten Berliner Senat seit Ende April 2023 an. Im Sommer 2023 hatte es Berichte über Unregelmäßigkeiten und mögliche Plagiate in ihrer Dissertation zum Thema "Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht" gegeben. Daraufhin hatte Schreiner Anfang August 2023 mitgeteilt, dass sie ihre Doktorarbeit aus dem Jahr 2007 von der Universität überprüfen lasse.

Öffentlich geworden war der Fall seinerzeit durch einen Fachartikel in der "Neuen Juristischen Wochenschrift". Dort hatte der Frankfurter Rechtsprofessor Roland Schimmel (58) über sogenannte "Bauernopfer" in akademischen Arbeiten berichtet und in diesem Zuge Schreiners Arbeit als Beispiel genannt. Unter dem Begriff verstehen Plagiatsjäger unsauber markierte Textübernahmen aus anderen Arbeiten.