Droht Berlin der Finanz-Kollaps? "Alarmsignale sind deutlich"

Berlin - Der Landesrechnungshof hat den Berliner Senat für dessen Finanzpolitik scharf kritisiert und dringend zum Sparen aufgerufen.

Landesrechnungshof-Präsidentin Karin Klingen (59, r.) übergab den Jahresbericht 2025 am Donnerstag an Cornelia Seibeld (51, CDU), Präsidentin des Abgeordnetenhauses. © Jens Kalaene/dpa

"Die Alarmsignale sind deutlich. Der aktuelle Kurs ist falsch", warnte Landesrechnungshofpräsidentin Karin Klingen (59). "Berlin muss seine Ausgaben zurückführen und Einnahmen erhöhen."

Klingen übergab den aktuellen Jahresbericht des Landesrechnungshofs am Morgen an die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (51, CDU).

Klingen kritisierte, die Ausgaben würden laut dem aktuellen Entwurf für den Doppelhaushalt 2026/2027 auf ein Rekordniveau von 45 Milliarden Euro erhöht. Die Einnahmen könnten das nicht ausgleichen.

Entsprechend sei für die nächsten beiden Jahre von einem strukturellen Defizit von jeweils zwei Milliarden Euro auszugehen.

Berlin lebt nach Einschätzung des Landesrechnungshofs chronisch über seine Verhältnisse und lässt die Finanzen aus dem Ruder laufen.