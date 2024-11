Extra U-Bahn-Waggons nur für Frauen: So sieht das Konzept der Grünen aus

Berlin - Um Mädchen und Frauen vor sexuellen Übergriffen zu schützen, haben die Grünen in Berlin eigene U-Bahn-Waggons für das weibliche Geschlecht gefordert.

Antje Kapek (48), die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, forderte im Berliner Senat U-Bahn-Waggons nur für Frauen. © Annette Riedl/dpa

Im Berliner Senat setzte sich Antje Kapek (48), die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, für das an Tokio angelehnte Konzept ein, wie "Bild" am heutigen Mittwoch berichtete.

Die gesonderten Waggons, in die nur Frauen außerhalb der Stoßzeiten einsteigen dürfen, sollen sich entweder direkt hinter der Fahrerkabine oder am Ende des Zuges befinden, sofern wie in Tokio ein zweiter U-Bahn-Fahrer anwesend ist, erklärte Kapek.

Auch extra eingerichtete markierte Bereiche mit Notrufsäulen und Videoüberwachung soll es auf den Bahnsteigen zusätzlich geben.

Auslöser für das Konzept war ein Fall, der sich im Februar kurz nach Mitternacht in einer Linie der U3 zugetragen hat. Eine 63-jährige Frau wurde in der letzten Bahn nach Krumme Lanke von einem 33-jährigen Mann vergewaltigt. Der Täter stieg danach aus und fuhr mit dem Bus weiter.

Von ihrem anfänglichen Vorschlag, dass sich das Konzept auf FLINTAs (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender Personen) beziehen soll, rückten die Grünen ab.