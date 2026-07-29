Gab es Fehler im Umgang mit CSD-Attentäter? Innenausschuss trifft sich zu Sondersitzung
Von Caroline Bock
Berlin - Vier Tage nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ist an diesem Mittwoch (10 Uhr) eine Sondersitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus geplant.
Bei dem islamistisch motivierten Anschlag mit einem Auto am Samstag wurden eine Frau getötet und 31 Menschen teils schwer verletzt.
Der Täter Abdul B. starb am Tag nach dem Anschlag durch Schüsse von Polizisten, die ihn gestellt hatten.
Im Innenausschuss müssen die Innensenatorin und die Polizeipräsidentin über die Maßnahmen der Polizei vor und nach dem Anschlag Bericht erstatten und auf Fragen der Abgeordneten antworten.
Es dürfte auch darum gehen, ob beim Umgang mit dem polizeibekannten Täter und bei seiner Überwachung Fehler gemacht wurden.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa