Gab es Fehler im Umgang mit CSD-Attentäter? Innenausschuss trifft sich zu Sondersitzung

Berlin - Vier Tage nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ist an diesem Mittwoch (10 Uhr) eine Sondersitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus geplant.

Berlin trauert nach dem Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD). © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bei dem islamistisch motivierten Anschlag mit einem Auto am Samstag wurden eine Frau getötet und 31 Menschen teils schwer verletzt.

Der Täter Abdul B. starb am Tag nach dem Anschlag durch Schüsse von Polizisten, die ihn gestellt hatten.

Im Innenausschuss müssen die Innensenatorin und die Polizeipräsidentin über die Maßnahmen der Polizei vor und nach dem Anschlag Bericht erstatten und auf Fragen der Abgeordneten antworten.