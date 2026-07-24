Kürzere Stimmzettel: So viele Parteien treten im September bei Berlin-Wahl an

Berlin - An der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September nehmen nur halb so viele Parteien mit eigenen Listen teil wie vor drei Jahren.

Bei der Berlin-Wahl stehen im September weniger Parteien auf den Stimmzetteln als noch im Jahr 2023. (Symbolfoto) © Wolfgang Kumm/dpa

Wie das Landeswahlamt mitteilte, treten 17 Parteien an - zwölf davon mit Landes- und fünf mit Bezirkslisten.

Zum Vergleich: Bei der Wiederholungswahl 2023, die wegen schweren Wahlfehlern beim ursprünglichen Wahlgang 2021 nötig war, konkurrierten 33 Parteien um die Wählerstimmen - 26 mit Landeslisten und sieben mit Bezirkslisten.

Die zwölf Landeslisten für die Wahl am 20. September wurden vom Landeswahlausschuss zugelassen. Darunter sind Grüne, AfD, FDP und BSW. Über die Bezirkslisten, darunter die von CDU, SPD und Linke, befanden die Bezirkswahlausschüsse.

Mit Landes- und Bezirkslisten konkurrieren die Parteien um Zweitstimmen, die maßgebend sind für die Verteilung der Sitze im Abgeordnetenhaus.