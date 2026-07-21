Kein kostenloses Schülerticket mehr? Verkehrssenatorin will "Überprüfung"

Berlin - Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (59, CDU ) hat das kostenlose Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler in Berlin infrage gestellt.

Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde (59, CDU) steht unter Spardruck. © Fabian Sommer/dpa

"Wir haben im sozialen Bereich wirklich viele Angebote. Es bedarf einer Überprüfung, ob wirklich alle Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Schülerticket und Schulessen brauchen", sagte Bonde dem "Tagesspiegel" auf die Frage, an welcher Stelle das Land angesichts der angespannten Haushaltslage sparen könnte.

"Bei sozial Bedürftigen ist es vollkommen unumstritten, dass das Angebot bestehen bleibt. Bei gut verdienenden Gruppen setze ich ein Fragezeichen", sagte Bonde.

Der Verkehrssenatorin zufolge würde das Land rund 106 Millionen Euro in den Jahren 2026/2027 einsparen, wenn der Zuschuss für das kostenlose Schülerticket entfallen würde.

Bonde sagte in dem Interview zudem, dass der schwarz-rote Senat grundsätzlich an der Verlängerung der U7 in Spandau festhalte. Allerdings müsse noch die optimale Trassenführung gefunden werden. "Wir haben dort eine Trassenvariante, die eine gute verkehrliche Erschließung bietet. Die kann aber keine Förderung bekommen. Und wir haben eine Trasse, für die wir Geld vom Bund bekommen würden, die aber keine optimale Erschließung bietet", sagte Bonde.