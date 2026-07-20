An dem Tag entscheidet die Unionsfraktion über Spahn-Nachfolge
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Berlin - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 29. Juli zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn (46) an der Fraktionsspitze zu entscheiden.
Das kündigte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder (59) in einer Sitzung des CDU-Präsidiums an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Präsidiumskreisen erfuhr.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa