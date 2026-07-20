20.07.2026 11:49 An dem Tag entscheidet die Unionsfraktion über Spahn-Nachfolge

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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 29. Juli zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn (46) zu entscheiden.

Von Jennifer Schneider

Berlin - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 29. Juli zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn (46) an der Fraktionsspitze zu entscheiden. In wenigen Tagen wird der Nachfolger für Jens Spahn (CDU, 46) bestimmt. © Fabian Sommer/dpa Das kündigte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder (59) in einer Sitzung des CDU-Präsidiums an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Präsidiumskreisen erfuhr.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa