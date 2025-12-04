Berlin verschärft Polizeigesetz: Opposition warnt vor "Überwachungsstaat"

Berlin - Die Berliner Polizei erhält zur Bekämpfung und Verhinderung von Straftaten deutlich mehr Möglichkeiten.

Polizisten der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) beim Einsatz am Kottbusser Tor in Kreuzberg. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach langen und strittigen Debatten in den vergangenen Monaten beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der CDU/SPD-Koalition umfangreiche Erneuerungen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG), also des Polizeigesetzes. Die Änderungen umfassten rund 750 Seiten.

Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) war nicht anwesend, sondern nahm an der Konferenz der Innenminister in Bremen teil.

Vertreten wurde sie durch Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (60, SPD), der in der Parlamentssitzung betonte, dass für die Sicherheit in Berlin grundlegende Anpassungen an aktuelle Rechtslagen und moderne Technologien notwendig gewesen seien. Es gehe um eine der umfassendsten Reformen überhaupt.

Gaebler sagte, die Polizei könne nun besser gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität vorgehen, Frauen würden besser vor häuslicher Gewalt geschützt und Videos aus U-Bahnhöfen länger gespeichert.

Es gehe nicht um einen übergriffigen Staat, sondern um den Schutz vor übergriffigen Gewalttätern.