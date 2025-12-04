Berlin verschärft Polizeigesetz: Opposition warnt vor "Überwachungsstaat"

Die Berliner Polizei erhält zur Bekämpfung und Verhinderung von Straftaten deutlich mehr Möglichkeiten.

Von Andreas Rabenstein

Polizisten der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) beim Einsatz am Kottbusser Tor in Kreuzberg. (Archivfoto)
Polizisten der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) beim Einsatz am Kottbusser Tor in Kreuzberg. (Archivfoto)  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach langen und strittigen Debatten in den vergangenen Monaten beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der CDU/SPD-Koalition umfangreiche Erneuerungen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG), also des Polizeigesetzes. Die Änderungen umfassten rund 750 Seiten.

Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) war nicht anwesend, sondern nahm an der Konferenz der Innenminister in Bremen teil.

Vertreten wurde sie durch Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (60, SPD), der in der Parlamentssitzung betonte, dass für die Sicherheit in Berlin grundlegende Anpassungen an aktuelle Rechtslagen und moderne Technologien notwendig gewesen seien. Es gehe um eine der umfassendsten Reformen überhaupt.

Gaebler sagte, die Polizei könne nun besser gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität vorgehen, Frauen würden besser vor häuslicher Gewalt geschützt und Videos aus U-Bahnhöfen länger gespeichert.

Es gehe nicht um einen übergriffigen Staat, sondern um den Schutz vor übergriffigen Gewalttätern.

Scharfe Kritik aus den Reihen der Oppositionsparteien

Christian Gaebler (60, SPD), Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, vertrat bei der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD).
Christian Gaebler (60, SPD), Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, vertrat bei der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD).  © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Grüne und Linke sprachen von einem drohenden Überwachungsstaat durch Kameras und künstliche Intelligenz (KI).

Der Grünen-Innenpolitiker Vasili Franco (33) kritisierte eine "Verabschiedung vom Rechtsstaat". Das Gesetz schieße weit über das Ziel hinaus und erkläre normale Menschen zum Risiko.

Die Linken warfen dem Senat eine "Datenspeicherung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß" vor. Den Überwachungskameras werde sich niemand entziehen können.

Die AfD sah hingegen zu wenige Möglichkeiten zur Bekämpfung von Kriminalität und kritisierte, CDU und SPD würden die wahren Ursachen der Kriminalität durch zu viele Ausländer verschweigen und nicht ernsthaft bekämpfen.

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa

