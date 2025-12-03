"Gillamoos"-Kanzler Merz auf Kuschelkurs beim Antrittsbesuch in Berlin

Berlin - Als Gastgeschenk brachte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) bei seinem Antrittsbesuch im Roten Rathaus am Mittwoch eine wahre Lobeshymne mit.

Berlins Regierender Bürgermeisters Kai Wegner (53, r.) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (70, beide CDU) am Mittwoch zu dessen offiziellen Antrittsbesuch in Berlin empfangen. © Michael Kappeler/dpa

"Berlin ist ja nicht nur das politische Zentrum unseres Landes, sondern auch ein kultureller Schrittmacher, ein Treiber für Innovation und eine Stadt von weltweitem Ansehen und eine Stadt mit weltweiter Beliebtheit", sagte der Kanzler an der Seite des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (53, CDU).

Vielfalt und Dynamik, die Verbindung von Geschichte und Zukunft, ein toller Standort für Start-ups, ein großer Filmstandort, hohe internationale Strahlkraft - und eine "gut aufgestellte Landesregierung", auch das betonte Merz.

Und zur Sicherheit fügte er hinzu, verbunden mit einem leichten Räuspern: "Ich bin auch gerne in der Stadt Berlin als Abgeordneter und als Regierungschef. Das ist eine Stadt, in der wir uns wohlfühlen und in der wir gerne arbeiten."

Vergessen offenbar die Zeit, als Merz aus großer Entfernung auf vermeintliche Problemzonen der Hauptstadt hinwies. "Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland", sagte Merz 2023 bei einem Bierzeltauftritt in Niederbayern und verscherzte es sich damit mit vielen Berlinern.