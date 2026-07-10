Nach Wegner-Rückzug: Finanzsenator Evers soll Spitzenkandidat in Berlin werden

Berlin - Gut zwei Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus tauscht die CDU in Berlin ihren Spitzenkandidaten aus. Nach dem Rückzug von Kai Wegner (53) soll Finanzsenator Stefan Evers (46) übernehmen.

Finanzsenator Stefan Evers (46) ist neuer Spitzenkandidat für die CDU für die Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus im September. © Britta Pedersen/dpa

Darauf haben sich die CDU-Kreisvorsitzenden der Hauptstadt geeinigt, wie Fraktionschef Dirk Stettner (56) am Rande eines Treffens am Abend sagte. Endgültig darüber entscheiden muss der CDU-Landesvorstand. Evers soll nach Willen der Kreisvorsitzenden kommissarisch auch CDU-Landeschef werden.

Am Nachmittag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Wegner auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz seinen Rückzug von der Spitzenkandidatur für die Wahl am 20. September angekündigt.

Der 53-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus einer monatelangen Debatte um falsche Angaben zu seinem Krisenmanagement während des großen Stromausfalls im Berliner Südwesten Anfang Januar.

Wegner verschwieg zunächst, dass er am ersten Tag der Krise mittags eine Stunde Tennis gespielt hatte. In der Zeit danach kamen immer wieder Ungereimtheiten zu seinem Tagesablauf am 3. Januar ans Licht.