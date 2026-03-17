Tennismatch holt Bürgermeister wieder ein: Hat Wegner erneut gelogen?

Berlin - Spiel, Satz und Lüge? Kai Wegner (53, CDU ) könnte sein wohl berühmtestes Tennismatch Anfang des Jahres erneut um die Ohren fliegen. Hat es der Bürgermeister ein zweites Mal mit der Wahrheit nicht ganz ernst gemeint?

Kai Wegner (53, CDU) schaut auf sein Handy. © Christophe Gateau/dpa

Sein Arbeitspensum vor dem Tennismatch war offenbar deutlich übersichtlicher, als er immer behauptet hatte, wie der Tagesspiegel berichtet.

Zur Erinnerung: Am 3. Januar kam es in Zehlendorf durch einen Brandanschlag zu einem Mega-Blackout. Rund 100.000 Menschen waren teilweise tagelang bei eisigen Temperaturen ohne Strom und Heizung. Anstatt gleich am Samstag vor Ort im Krisengebiet Präsenz zu zeigen, blieb der Bürgermeister im Homeoffice, was ihm viel Kritik einbrachte.

Was er allerdings zunächst verschwieg: In der Mittagszeit gönnte sich Wegner ein Tennismatch mit seiner Partnerin Katharina Günther-Wünsch (42, CDU). Erst Tage später machte er die Sportstunde offen, "um den Kopf freizukriegen", auch wegen des Arbeitspensums.

"Ich habe mich weder gelangweilt noch die Füße hochgelegt, sondern ich war den ganzen Tag am Telefon und habe versucht, zu koordinieren und mich bestmöglich zu informieren." Er habe sich "zu Hause in seinem Büro eingeschlossen, im wahrsten Sinne", behauptete Wegner noch bei einer Pressekonferenz am 4. Januar, einen Tag nach dem Anschlag.