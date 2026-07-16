Neue Wahlumfrage: CDU mit Evers im Aufwind, Linke bleibt Spitze in Berlin

Berlin - Mit dem neuen Spitzenkandidaten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die CDU in der Wählergunst wieder zugelegt.

Stefan Evers (46) ist nach Wegners Rücktritt der neue Spitzenkandidat der CDU. © Christoph Soeder/dpa

Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde, käme die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers (46) auf 20 Prozent (+ 3 im Vergleich zur letzten Umfrage) und läge auf dem zweiten Platz.

Stärkste Partei wäre weiter die Linke mit 22 Prozent (+ 2). Das geht aus dem Berlin-Trend von Infratest Dimap im Auftrag von RBB24-Abendschau und RBB 88,8 hervor.

Auf Platz drei kämen die Grünen mit 17 Prozent (- 2) der Stimmen, gefolgt von der AfD mit 16 Prozent (- 2). Die SPD würde laut Sonntagsfrage 12 Prozent (- 1) erzielen. FDP und BSW könnten mit jeweils 3 Prozent nicht ins Abgeordnetenhaus einziehen, wie aus der Umfrage hervorgeht. Die Abgeordnetenhauswahl ist am 20. September.

Richtig finden demnach 77 Prozent der Befragten, dass der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53) nicht mehr als CDU-Spitzenkandidat antritt. Nur knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) ist sich schon sicher bei der Wahlentscheidung.

Mit diesen Werten sind die Parteien wieder etwas auseinander gerückt. Als mögliche Koalitionen sind ohne die AfD nur Bündnisse aus CDU, Grünen und SPD oder Linken, Grünen und SPD möglich.