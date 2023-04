Ordensschüler, Rocker, Manager: Joe Chialo ist Berlins neuer Mann für die Kultur

Berlin - Wie viel Vielfalt passt in bürgerlich? Eine Antwort könnte Joe Chialo (52, CDU ) geben. Der frühere Ordensschüler, Hardrocker und Musikmanager soll Kultursenator in Berlin werden.

Entspricht nicht unbedingt dem Klischee eines CDU-Politikers: Joe Chialo (52). Der Mann mit der bewegten Vergangenheit soll neuer Kultursenator von Berlin werden. © Philipp Znidar/dpa

Die Töne sind knallhart. Drums wie Schüsse, vom Gitarrenriff brutal aufgegriffen. Der Sänger steigt ein. Laut, nah, dunkle Sonnenbrille, Stimme zwischen schwarzem Funk und blanker Aggression. In dem Song "One By One" schildert die Band Blue Manner Haze ein zu schnelles Leben.

Der Mann am Mikro heißt Joe Chialo. Der Sänger der 1995 aufgelösten Band hat schon einige Stationen hinter sich gebracht. Nun wird er Kultursenator von Berlin. Parteibuch: CDU.

Kulturpolitik in der Hauptstadt ist oft mehr als nur Ländersache. Der millionenschwere Hauptstadtkulturfonds etwa wird von Bund und Land verwaltet. Zudem endet die Bundeskompetenz selbst bei sündhaft teuren Prestigeobjekten wie dem Humboldt Forum an der Tür der Einrichtung.

Sollte die als konservativ geltende Berliner Union ihre Vielseitigkeit zeigen wollen, mit dem 52-Jährigen scheint sie dafür die geeignete Personalie zu haben. 1970 wird er in Bonn in eine tansanische Diplomatenfamilie geboren. Abitur macht Chialo im Kölner Ordensinternat der Salesianer Don Boscos.

Chialo macht eine Lehre als CNC Fräser, wo er den Umgang mit rechnergesteuerten Werkzeugmaschinen erlernt. Im Studium in Erlangen geht darauf es ein paar Semester um Geschichte, Politik und wirtschaftliche Staatswissenschaften.

In dieser Zeit entdeckt das musikalische Herz Chialos auch Metal. Blue Manner Haze bekommt rasch einen Plattenvertrag, Sänger Chialo lässt das Studium dafür sausen.