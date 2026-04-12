Skandal-Aktion am Alex: Berlin verbietet bei Demos Darstellungen von Hinrichtungen

Berlin - Bei Kundgebungen und Demonstrationen ist die öffentliche Darstellung von Hinrichtungen in Berlin ab sofort untersagt.

In Zukunft will die Berliner Polizei bei Hinrichtungs-Szenen auf Demos hart durchgreifen. (Archivbild) © Sven Kaeuler/dpa

"Die Versammlungsbehörde hat das geprüft, die Auflagen für entsprechende Versammlungen sind erweitert worden", sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei auf dpa-Anfrage.

Weiter hieß es: "Insbesondere sind das öffentliche Nachstellen von Tötungen sowie realitätsnahe Darstellungen von Hinrichtungen nicht mehr gestattet."

Das beinhalte auch das Fesseln von Personen in solchen Szenen und das Verwenden entsprechender dafür nötiger Gegenstände.

Am Mittwochabend hatten Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration mit der Nachstellung einer Hinrichtung auf dem Alexanderplatz für Kritik gesorgt. Ein Reporter der "Berliner Zeitung" hatte die Szene beobachtet und darüber berichtet.