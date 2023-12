Tausende Bauern am Montag in Berlin erwartet: Verkehrschaos droht

Berlin - Am Montag muss sich Berlin auf viele Traktoren einstellen. Der Deutsche Bauernverband ruft zu einer großen Demo auf. Es droht ein Verkehrschaos.

Am Montag werden hunderte Traktoren den Berliner Berufsverkehr aufmischen. (Archivbild) © Felix Kästle/dpa

Es wird voll in den Straßen der Hauptstadt. Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat aufgrund der drohenden Streichung von Agrardiesel-Subventionen und der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft, zu einer Großdemo aufgerufen.

Trotz der sehr kurzfristigen Anmeldung erwartet der DBV bis zu 3.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Von 8 bis 12.30 Uhr wird es auf der Straße des 18. Juni gleich mehrere Kundgebungen geben.

Die Traktoren werden sich in diesem Zeitraum in den Berufsverkehr mischen und es droht einiges an Chaos auf Berlins Straßen.

Laut Verkehrsinformationszentrale kann es Montag zwischen 7 und 15 Uhr zu Einschränkungen zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor kommen.