Umfrage vor Berlin-Wahl: Linke auf Platz eins

Berlin - Rund eineinhalb Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die Linke laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage vorn.

Wer macht das Rennen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September? © Jens Kalaene/dpa

Wenn am nächsten Sonntag gewählt würde, käme die Partei nach der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des "Tagesspiegel" auf 21 Prozent. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als bei der Civey-Umfrage Anfang Juli. Die Berliner CDU landet mit unveränderten 19 Prozent auf Platz zwei.

Dahinter folgt mit 18 Prozent die AfD (+ 1 Prozentpunkt). Die Grünen kommen den Daten zufolge unverändert auf 17 Prozent. Mit 12 Prozent (- 1 Prozentpunkt) liegt die Berliner SPD noch deutlich dahinter.

Derzeit regiert in Berlin eine Koalition aus CDU und SPD. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) tritt bei der nächsten Wahl nicht mehr an. Vor etwa einem Monat war er als Spitzenkandidat seiner Partei zurückgetreten, nachdem es Debatten um seine Angaben zum Krisenmanagement und ein Tennisspiel während eines großen Stromausfalls im Januar gegeben hatte.

Anstelle von Wegner soll nun Finanz- und Kultursenator Stefan Evers (46) für die Partei als Spitzenkandidat antreten. Von dem Wechsel könne die CDU bisher aber anscheinend nicht profitieren, schrieb der "Tagesspiegel". Anders war das in einer Befragung von Infratest Dimap im Auftrag des rbb Mitte Juli.