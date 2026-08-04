Vor Wahl im September: In Berlin gibt es jetzt auch den "Sozial-O-Mat"

Berlin - Anderthalb Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bietet die Diakonie eine Informationsmöglichkeit für Wähler an. Am Dienstag um 12 Uhr geht der "Sozial-O-Mat" online.

Wie stehen die Parteien in Berlin zu Themen wie Pflege, Wohnen, Gesundheit und Integration? (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Interessierte können sich dort über die Positionen von Parteien zu sozialpolitischen Themenfeldern informieren und diese vergleichen.

Nach Angaben der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wurden alle 17 Parteien, die bei der Wahl am 20. September antreten, um Stellungnahmen zu 20 Thesen gebeten.

Es geht dabei um die Themenfelder Wohnen, Gesundheit und Pflege, Armut und Gesellschaft, Zuwanderung und Integration sowie Kinder und Jugend. Zwölf Parteien haben geantwortet. Nutzer können deren Positionen mit ihren eigenen und denen der Diakonie vergleichen.

Fragen rund um den Sozialstaat seien Top-Thema in bundesweiten Umfragen, erklärte Diakonie-Direktorin Ursula Schoen. "Eine verantwortungsvolle Wahlentscheidung braucht allerdings auch Information." Der "Sozial-O-Mat" sei ein niedrigschwelliges und parteipolitisch neutrales Informationsangebot.