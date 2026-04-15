Umfrage zeigt: AfD auch in Berlin auf Vormarsch

Berlin - Fünf Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus deutet einer Umfrage zufolge weiter vieles darauf hin, dass die Hauptstadt künftig von einem Dreierbündnis regiert wird.

"Berlin. Stark. Machen." ist der Slogan, den sich die AfD für die kommende Abgeordnetenhauswahl auf die Fahne geschrieben hat. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "B.Z." liegt die CDU des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (53) mit 21 Prozent vorn, gefolgt von SPD und AfD mit jeweils 17 Prozent. Dahinter folgen Grüne und Linke mit jeweils 15 Prozent.

Die Umfrage zeigt aber auch deutlich, dass die AfD in der Hauptstadt auf dem Vormarsch ist. Entfielen bei der Wiederholungswahl im Februar 2023 noch 9 Prozent der Stimmen auf die Rechtspopulisten, hat sich der Anteil inzwischen fast verdoppelt.

Damit macht die Alternative für Deutschland einen Sprung von Platz fünf auf Platz zwei und übt auch heftigen Druck auf die CDU aus - und das in einer Metropole, in der von 2016 bis 2023 noch die Linken mitregiert haben.

Auf Basis dieser Werte könnte die Koalition aus CDU und SPD mangels Mehrheit nicht weiterregieren. Möglich wären Dreierbündnisse etwa aus CDU, SPD und Grünen oder aus SPD, Grünen und Linken.

Eine Regierungsbeteiligung der AfD ist sehr unwahrscheinlich, weil mehrere Parteien eine Zusammenarbeit ausgeschlossen haben.