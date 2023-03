Unterrichten mit Kopftuch in Berlin nun doch erlaubt: Kai Wegner übt Kritik

Kai Wegner (50, CDU) hat am Mittwoch im Anschluss an die Koalitionsgespräche mit der SPD die Bildungsverwaltung für das verschickte Rundschreiben kritisiert. © Paul Zinken/dpa

"Wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass wir den Zeitpunkt des Briefes unglücklich finden", sagte Wegner am Mittwoch im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen mit der SPD.

"Es ist alles andere als hilfreich in der jetzigen Zeit, aber wir gucken nach vorne", so der CDU-Politiker. "Das wird Aufgabe der neuen Landesregierung sein, dass die Schulen hier Kriterien an die Hand bekommen, mit diesem Thema umzugehen."

In dem Schreiben an alle Berliner Schulleitungen hat die Bildungsverwaltung mitgeteilt, sie rücke von ihrer bisherigen wortgetreuen Anwendung des Neutralitätsgesetzes ab.

"Nur in den Fällen, in denen sich konkret die Gefährdung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität abzeichnet, ist das Tragen religiös geprägter Kleidungsstücke und Symbole zu untersagen", heißt es in dem Brief vom Montag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte Mitte Januar eine Beschwerde des Landes Berlin gegen ein entsprechendes Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht zur Entscheidung angenommen.