Krankschreibung per Telefon? Berlin und Brandenburg sind dafür

Berlin - Berlin und Brandenburg wollen die telefonische Krankschreibung behalten – trotz Kritik von Kanzler Friedrich Merz ( 70, CDU ), der den Krankenstand in Deutschland zu hoch findet.

Seit 2023 können sich Patientinnen und Patienten auch telefonisch krankschreiben lassen. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

"Die telefonische Krankschreibung abzuschaffen, löst kein Problem. Sie hat sich in den Praxen bewährt, entlastet die Mitarbeitenden und hilft den erkrankten Menschen", sagte Berlins Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (59, SPD).

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller (54, parteilos) betonte: "Sie ermöglicht eine ärztliche Einschätzung ohne unnötige Wege und entlastet Arztpraxen, insbesondere in Zeiten hoher Infektionszahlen."

Seit Ende 2023 können Patienten auch ohne Praxisbesuch eine Krankschreibung erhalten – wenn sie in der Praxis bekannt sind und keine schweren Symptome haben.

Merz kritisierte den hohen Krankenstand und stellte die Regelung infrage. Gesundheitsministerin Nina Warken (46, CDU) kündigte eine Überprüfung an.