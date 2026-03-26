Wegner gibt weitere Details preis: Am Frühstückstisch erfuhr er vom Mega-Blackout

Kai Wegner steht im Landesparlament Rede und Antwort und entschuldigt sich erneut. Der Bürgermeister schildert Details vom ersten Tag des großen Stromausfalls.

Von Andreas Heimann, Stefan Kruse

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) hat sich im Landesparlament für sein Verhalten beim mehrtägigen Stromausfall Anfang Januar entschuldigt und weitere Details zu seinen Aktivitäten am ersten Krisentag genannt.

Kai Wegner (53, CDU) stellt sich den Fragen der Abgeordneten.
Kai Wegner (53, CDU) stellt sich den Fragen der Abgeordneten.  © Soeren Stache/dpa

"Ich habe bei der Kommunikation Fehler gemacht, für die ich mich bei allen Berlinerinnen und Berlinern entschuldigt habe. Und das will ich gerne in diesem Haus auch noch mal wiederholen", sagte er während der Plenarsitzung.

Wegner hatte seine Teilnahme an der Ministerpräsidentenkonferenz Ost unterbrochen, um im Abgeordnetenhaus Rede und Antwort zu stehen. Bereits am Dienstag hatte er sich in der Zeitung "B.Z." entschuldigt.

Im Landesparlament antwortete Wegner auch auf die Frage eines Abgeordneten, ob er unmissverständlich klarstellen könne, am ersten Krisentag zu Hause gewesen zu sein und nirgendwo sonst - vom Tennisspiel abgesehen.

Tennismatch bei Stromausfall: Wegner entschuldigt sich und steht doch wieder in der Kritik
Berlin Politik Tennismatch bei Stromausfall: Wegner entschuldigt sich und steht doch wieder in der Kritik

"Ich habe um 8.07 Uhr eine Nachricht der Innensenatorin bekommen. Zu diesem Zeitpunkt saß ich zu Hause am Frühstückstisch", sagte er. "Sofern Sie nicht Dinge meinen, dass ich zum Beispiel an diesem Tag auch mal mit meinem Hund draußen war, war ich - außer die eine Stunde Sport - den ganzen Tag zu Hause."

Kai Wegner rief Franziska Giffey zurück

Anfang Januar mussten Zehntausende Haushalte im Südwesten Berlins ohne Strom und Warmwasser auskommen.
Anfang Januar mussten Zehntausende Haushalte im Südwesten Berlins ohne Strom und Warmwasser auskommen.  © Elisa Schu/dpa

Zur Frage, wann er über das Ausmaß des Schadens und einen länger anhaltenden Stromausfall informiert worden sei, sagte er: "Ich habe mit der Wirtschaftssenatorin um 12.45 Uhr telefoniert. Sie rief mich um 11 Uhr, circa 11.30 Uhr an. Da will ich mich jetzt nicht genau festlegen. Ich habe dann um 12.45 Uhr zurückgerufen", so der CDU-Politiker.

"Ich bekam von der Wirtschaftssenatorin um 12.07 einen Lagebericht, wo übrigens auch drinstand, dass noch nicht sicher ist, dass noch offen ist, wann der Strom wieder da ist. Um 12.45 Uhr haben wir länger telefoniert", sagte Wegner.

"Gegen 14.30 hat dann Stromnetz Berlin eine Presseerklärung herausgegeben, wo erst so richtig deutlich wurde, wie dramatisch die Situation sein wird, dass der Stromausfall gegebenenfalls bis Donnerstag dauert."

Mit wem telefonierte Wegner während Stromausfall? Bürgermeister schweigt
Berlin Politik Mit wem telefonierte Wegner während Stromausfall? Bürgermeister schweigt

Wegner betonte, er habe seinen Job gemacht. "Wir haben das gemeinsam hinbekommen im Senat mit den zuständigen Senatorinnen Franziska Giffey, Iris Spranger." Auch die Gesundheits- und die Bildungssenatorin seien eingebunden gewesen.

Gemeinsam mit den Bezirken, den Hilfsorganisationen, mit Stromnetz Berlin, mit Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr sei es gelungen, die Krise anderthalb Tage früher als befürchtet zu beenden.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Berlin Politik: