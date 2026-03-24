Tennismatch bei Stromausfall: Wegner entschuldigt sich und steht doch wieder in der Kritik

Berlin - Dieser Aufschlag ging daneben. Die Tennis-Pause während des Mega-Stromanschlags in Zehlendorf kommt Kai Wegner (53, CDU) weiter teuer zu stehen, die Kritik am Bürgermeister reißt nicht ab - auch nicht nach seiner Entschuldigung.

Kai Wegner (53, CDU) steht auch nach seiner Entschuldigung in der Kritik. © Carsten Koall/dpa

Der CDU-Politiker hatte in der B.Z. Fehler in seiner Kommunikation eingeräumt. Dafür wolle er sich bei allen Berlinerinnen und Berlinern entschuldigen, sagte er. "Es tut mir aufrichtig leid", so Wegner.

"Aufgrund meiner Fehler in der Kommunikation ist ein Eindruck entstanden, den ich sehr bedauere. Tatsächlich habe ich mich mit aller Kraft um die Bewältigung dieser Krise gekümmert, als absehbar war, welche Dimension das annimmt."

Glaubhaft ist das allerdings nicht, findet die Politik. Aus der Opposition gibt es weiterhin deutliche Kritik. "Statt wirklich reinen Tisch zu machen und sich ehrlich an die Menschen in Berlin zu wenden, versucht Kai Wegner erneut, sich mit Kommunikationsfehlern herauszureden", teilte Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf auf dpa-Anfrage mit.

"Gerade in Zeiten von Unsicherheit und Krisen brauchen wir einen Regierenden Bürgermeister, auf dessen Wort Verlass ist."