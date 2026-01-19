Weniger Geflüchtete, doch volle Unterkünfte: Das soll sich 2026 in Berlin ändern

Berlin - Im vergangenen Jahr sind erheblich weniger Flüchtlinge nach Berlin gekommen als 2024. Das teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) mit.

Auch auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft. © Sebastian Gollnow/dpa

Demnach nahm das LAF 2025 14.917 geflüchtete Menschen neu auf, das waren rund 30 Prozent weniger als im Jahr davor (2024: 21.157 Personen).

"Der deutliche Rückgang an Asylsuchenden hat dafür gesorgt, dass vor allem der Bereich Leistungsgewährung spürbar entlastet werden konnte", sagte LAF-Präsident Steffen Weickert.

Ab September habe es allerdings einen sprunghaften Anstieg von Geflüchteten aus der Ukraine gegeben, insbesondere von jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, so dass im Ergebnis fast das Niveau des Vorjahres erreicht worden sei.

Bei den Asylsuchenden sanken die Zahlen um rund 44 Prozent: 2025 wurden 5.970 Asylbewerber in Berlin aufgenommen, die Erst- oder Folgeanträge stellten. Im Jahr davor waren es 10.749. Die häufigsten Herkunftsländer waren Vietnam, Moldau, Afghanistan, die Türkei und Syrien.

Bei den Geflüchteten aus der Ukraine gab es einen Rückgang von rund 14 Prozent: Im Ankunftszentrum Tegel wurden 8.947 ukrainische Geflüchtete für Berlin registriert, 2024 waren es 10.408 Personen gewesen. Zuletzt kamen viele junge Männer aus der Ukraine.

Die Unterkünfte sind weiter stark ausgelastet: So lebten zum Jahresbeginn 2026 rund 38.000 geflüchtete Menschen in Unterkünften des LAF.