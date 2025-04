Radfahrer rast in Berlin durch 30er-Zone und tappt in Blitzerfalle

Warum hatte er es denn so eilig? In Berlin-Wannsee war ein Radfahrer so schnell unterwegs, dass er in einer 30er-Zone geblitzt wurde.

Von Christoph Carsten

An diesem Auto zog der Rase-Radler schon mal mühelos vorbei. © Polizei Berlin Wie die Berliner Polizei auf der Plattform Threads mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch auf der Königsstraße in Richtung Potsdam. Dort herrscht eigentlich Tempo 30, doch nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich daran. In der Vergangenheit wurden deshalb schon öfter Geschwindigkeitskontrollen an dieser Stelle durchgeführt.



Der rasende Radler war den Angaben zufolge mit satten 49 km/h statt der erlaubten 30 km/h unterwegs! In eine Blitzerfalle tappen also keineswegs nur Autofahrer, wie sich hier zeigte.



Das so entstandene Erinnerungsfoto zeigt einen fit wirkenden Mann mit Helm und in Radsportkluft auf einem Rennrad. Ein Nummernschild gibt es allerdings nicht und so dürfte es für die Polizei schwierig werden, den Bußgeldbescheid über 70 Euro auch an den richtigen Adressaten zu übermitteln.

Zahlen müsste der Mann aber rechtlich gesehen. Denn laut ADAC gilt eine Tempo-30-Zone auch für Radfahrer. Auch auf Fahrradstraßen dürfen Verkehrsteilnehmer jeder Art nicht schneller als 30 km/h fahren.



Tempolimit: Gelten für Radler dieselben Regeln wie für Autofahrer?