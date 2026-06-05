S-Bahn-Frust zum Wochenende: Nicht nur die Ringbahn ist unterbrochen

Berlin - In Richtung Wochenende müssen sich Berlinerinnen und Berliner auf mehrere eingeschränkte S-Bahn-Strecken einstellen. Unterbrochen sind nach Angaben der Berliner S-Bahn unter anderem die Ringbahnen.

Berliner müssen sich auf Ersatzverkehr einstellen. © Joerg Carstensen/dpa

Von Freitagabend (22.45 Uhr) bis Montagmorgen (1.30 Uhr) halten S41 und S41 demnach nicht zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße. Stattdessen sind barrierefreie Ersatzbusse eingesetzt, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.

Sie weist darauf hin, dass zwischen der Haltestelle des Ersatzverkehrs in der Wichertstraße und dem S-Bahnhof Schönhauser Allee ein 200 Meter langer Weg liegt.

Die Strecke zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße sei unterbrochen, weil für den Brückenneubau über die Dunckerstraße ein Pfeiler abgebrochen wird.

Durch diese Baumaßnahme kommt es der S-Bahn zufolge auch zu einer Taktänderung bei der S8. Sie fahre zwischen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße nur im 20-Minuten-Takt. Die S-Bahn rät Fahrgästen, zwischen Schönhauser Allee und Pankow auch auf die U2 auszuweichen.

Gleisarbeiten auf den Strecken der S1, S3 und S9 führen im gleichen Zeitraum zu Einschränkungen wie die Ringbahnen. Von Freitagabend (21.45 Uhr) bis Montagmorgen (1.30 Uhr) fahren S3 und S9 nicht zwischen den Bahnhöfen Spandau und Olympiastadion, wie die S-Bahn mitteilte.