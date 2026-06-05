S-Bahn-Frust zum Wochenende: Nicht nur die Ringbahn ist unterbrochen
Von Jana Kieseyer
Berlin - In Richtung Wochenende müssen sich Berlinerinnen und Berliner auf mehrere eingeschränkte S-Bahn-Strecken einstellen. Unterbrochen sind nach Angaben der Berliner S-Bahn unter anderem die Ringbahnen.
Von Freitagabend (22.45 Uhr) bis Montagmorgen (1.30 Uhr) halten S41 und S41 demnach nicht zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße. Stattdessen sind barrierefreie Ersatzbusse eingesetzt, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.
Sie weist darauf hin, dass zwischen der Haltestelle des Ersatzverkehrs in der Wichertstraße und dem S-Bahnhof Schönhauser Allee ein 200 Meter langer Weg liegt.
Die Strecke zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße sei unterbrochen, weil für den Brückenneubau über die Dunckerstraße ein Pfeiler abgebrochen wird.
Durch diese Baumaßnahme kommt es der S-Bahn zufolge auch zu einer Taktänderung bei der S8. Sie fahre zwischen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße nur im 20-Minuten-Takt. Die S-Bahn rät Fahrgästen, zwischen Schönhauser Allee und Pankow auch auf die U2 auszuweichen.
Gleisarbeiten auf den Strecken der S1, S3 und S9 führen im gleichen Zeitraum zu Einschränkungen wie die Ringbahnen. Von Freitagabend (21.45 Uhr) bis Montagmorgen (1.30 Uhr) fahren S3 und S9 nicht zwischen den Bahnhöfen Spandau und Olympiastadion, wie die S-Bahn mitteilte.
Auch S1, S3 und S9 unterbrochen
Die S1 sei gleichzeitig auf der Strecke zwischen Botanischer Garten und Zehlendorf unterbrochen. Zwischen Wannsee und Zehlendorf verkehrt sie nur im 20-Minuten-Takt, wie es heißt. Auf den Strecken der S1, S3 und S9 werden Ersatzbusse eingerichtet.
Auf den Linien S5, S7, S8 und S9 müssen sich Bahnfahrer wegen Weichenarbeiten am Ostbahnhof auf einen veränderten Verkehr einstellen. Dabei kommt es laut Plan zu folgenden Einschränkungen:
- S5 von Ostbahnhof bis Westkreuz unterbrochen (Freitag, 22 Uhr bis Samstag, 5 Uhr)
- S7 und S9 fahren zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße nur im ungefähren 20-Minuten-Takt, im Nachtverkehr im 15-Minuten-Takt (Freitag 22 Uhr bis Samstag, 5 Uhr)
- S8 von Grünau bis Schöneweide unterbrochen (Freitagabend, 22 Uhr bis Samstag, 1.30 Uhr)
Die S-Bahn empfiehlt Fahrgästen der S5, die Linien S7 und S9 zu nutzen - Fahrer der S8 sollen auf die S46 ausweichen.
Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa