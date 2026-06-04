TU-Hauptgebäude bleibt dicht: Kein Termin für Wiedereröffnung in Sicht

Berlin - Die Technische Universität Berlin geht davon aus, dass ihr gesperrtes Hauptgebäude in diesem Sommersemester nicht wieder geöffnet werden kann.

Am 9. Mai wurde öffentlich, dass die TU Berlin ihr Hauptgebäude aus Sicherheitsgründen schließen muss. © Fabian Sommer/dpa

Einen konkreten Wiedereröffnungstermin gebe es noch nicht, wie die TU-Präsidentin, Fatma Deniz, gegenüber dem rbb erklärte.

Am 9. Mai wurde bekannt, dass die TU aus Sicherheitsgründen das Hauptgebäude in der Straße des 17. Juni 135 schließt. Hintergrund sind demnach bauliche Mängel, die bei einer Begehung durch die zuständigen Behörden und die Berliner Feuerwehr festgestellt wurden. Rund 350 Lehrveranstaltungen pro Woche müssten seitdem in andere Räume verlegt werden oder digital stattfinden.

Laut der Präsidentin sei mittlerweile eine Brandschutz-Task-Force eingerichtet. Diese sei in enger Abstimmung mit der Bauabteilung und dem zuständigen Bauamt.

Dabei soll ein umfassender Masterplan für das Hauptgebäude sowie weitere sanierungsbedürftige Universitätsgebäude erarbeitet werden.